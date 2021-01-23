Nasılsınız? Her şey yolunda mı?

Seçil Gür: Gayet iyiyiz. Karantina döneminde yeni bir proje yaptık. 23 Aralık’ta şarkım ‘İşkence’ çıktı. Hep stüdyodayız. Yeni şarkılar üzerine çalışıyoruz.

Serdar Ortaç: Evle stüdyo arasında mekik dokuyoruz. Eski günleri anıyoruz. Eski klipleri izleyip kıskanıyoruz. Ne güzel işler yapılıyormuş eskiden!

Artık neden olmuyor sizce?

S.O.: Bunu ben de çok soruyorum kendime. İnsanlar değişti, her şey değişti. Eskiden ‘gurbetçi müziği’ diye kimse rap’in yüzüne bakmazdı. Şimdi herkes rap dinliyor. Eskiden Müslüm Gürses’i sadece kendi kitlesi dinlerdi. Şimdi sosyete deli gibi Müslüm Gürses dinliyor.

Sürece rağmen ‘İşkence’ şarkısının geri dönüşlerinden memnun musunuz?

S.G.: Şarkım yazın çıksa eminim etkisi çok farklı olurdu. İnsanlar çok keyifsiz. Bu da her işe yansıyor ister istemez. Ama üretmeye devam. Şimdi altı şarkılık bir akustik projem var, ona çalışıyoruz.

SERDAR ORTAÇ: REKLAM İLİŞKİSİ YAŞAYAN KADIN EVDE YEMEĞİMİ YAPMAZ

Bir ayrılık dönemi yaşadınız ama tekrar birliktesiniz. Başlarda çoğu insan reklam ilişkisi olarak bakmıştı ilişkinize…

S.G.: İlişkimiz bir yılını doldurdu. Hâlâ bunu konuşanlara hiçbir cevabım yok. Kendimi direkt kapatıyorum, duymazlıktan geliyorum.

S.O.: Reklam yapmak için el ele sahile çıkar, iki zevzek zevzek gülersin. Sonra herkes evine gider. Reklam ilişkisi yaşayan kadın evde yemeğimi yapmaz. “Aşçı tut kendine” der.

Seçil Hanım güzel yemek yapıyor sanırım…

S.O.: Offf! Anlatamam. Adanalı, oradan tahmin et. Seçil her şeyi güzel yapıyor. 24 saat dip dibeyiz. Ben hiç sıkılmıyorum ama o biraz sıkılıyor olabilir (Gülüyor) çünkü ben biraz çenebazım. Kafasının etini yiyorum bır bır. Ama sağ olsun, her halimi çekiyor. Seçil başka bir şey, tarif edemem.

25 YAŞINDA DÜNYANIN KRALI BENİM SANIYORDUM ŞİMDİ “HİÇBİR ŞEYİM” DİYORUM

Geçtiğimiz günlerde bir magazin muhabirinin “Sevgiliniz” hitabını düzeltip “Karım o benim” dediniz. “Evlilik defterini kapattım” demiştiniz. Fikriniz değişti mi?

S.O.: Boşandıktan sonra depresyona girdim, iki yıl sürdü. O süreçte Seçil’in karşıma çıkacağını nereden bilebilirdim. Gökten zembille indirdi Allah! Ona bakarsan 25 yaşında da “Dünyanın kralı benim” sanıyordum. Şimdi “Hiçbir şeyim” diyorum.

Şaka yapıyorsunuz herhalde…

S.O.: Hayır, ciddiyim. Hatta Seçil bu konuda bana çok kızıyor. “Sen starsın, kendine gel” diyor. “Ne starı be!” diyorum.

Ama Seçil Hanım haklı biraz… Serdar Ortaç markası diye bir şey var.

S.G.: Bu, Serdar’ın hem çok sevdiğim hem de zaman zaman rahatsız olduğum bir özelliği Oya. Bu kadar kibirsiz olmasına bayılıyorum ama bazen de o tevazu öyle bir boyuta geliyor ki “Bir dakika, kendine gel” diyorum. (Gülüyor)

S.O.: Tabii ki kendimin farkındayım. Dile kolay, 30 sene onca güzel şarkıya imza atmışım. Bu Allah’ın bir lütfu bana. Milyon dolarların olsa satın alamazsın. Bazen gece yastığa başımı koyarken hayretler içinde kalıyorum. “Allah’ım, ne sevap işledim de bana bunu bahşettin” diyorum.

MEDENİ VE İNANÇLIYIM

İnançlısınız anladığım kadarıyla…

S.O.: Hiç öyle görünmüyorum ama çok inançlıyım. Tabii insanlar beni hep 30 dansçı kızla birlikte dans ettiğim kliplerimle tanıdığı için her zaman çok modern buldular. Ama modernlikle muhafazakarlık bir arada yürüyebilir.

Kendinizi böyle mi tanımlıyorsunuz? ‘Modern muhafazakar’ mısınız?

İkisi de değilim. Medeni ve inançlıyım.

İNSAN YALNIZ DOĞAR YALNIZ ÖLÜR

LİDERLER HEP YALNIZDIR ZATEN

Gazeteci Onur Baştürk, pandemi döneminde bir yazı yazdı, “Serdar Ortaç ve Yıldız Tilbe yalnızlığı diye bir şey var” dedi. Siz, kendinizi yalnız hissediyor musunuz?

S.O.: Bence hepimiz yalnızız. Ailemizi ve birlikteliklerimizi ayrı tutarak söylüyorum. Felsefi bir yerden bakacaksak, hepimiz yalnız doğuyor ve yalnız ölüyoruz. Yıldız örneği mesela... Yıldız hep zirvede. Liderler hep yalnızdır zaten. Babamın lafı bu. “Lidersen, yalnızlığı kabul et” der. E ben de az çok zirvedeyim sanırım. (Gülüyor)

DEĞERİMİ BEN ÖLÜNCE ANLAYACAKLAR YETENEĞİM ORTADA İŞTE

Serdar Bey, müziğinize yönelik en büyük eleştiri, her şarkınızın birbirine benzediği yönünde…

S.O.: Valla, böyle diyenler ben ölünce anlayacaklar, çok arayacaklar beni. Yalan söylüyorlar. Öyle olmadığını onlar da biliyor. Yaptığım işler ortada. Tabii ki eleştirebilirler, sevmeyebilirler ama yeteneğim ortada işte!

SERDAR ORTAÇ’TAN CEYLAN ERTEM’E: HERKES YERİNİ BİLECEK

Ceylan Ertem “Serdar Ortaç’ın hâlâ popüler olmasına tahammül edemiyorum” dedi. Ne hissettiniz?

S.O.: Şunu söyleyeceğim sadece... Ben mesela, Mazhar Alanson’a, İbrahim Tatlıses’e bir eleştiri yapmayı haddim olarak görmem. Müziklerini sevmesem dahi onları incitecek bir şey söylemem. Böyle terbiye almışım. Herkes yerini bilecek. Bu kadar söylüyorum.

SON ALDIĞIM KREDİYİ ÖDEYEMEDİM BANKA, “SEN SERDAR ORTAÇ’SIN SENİ MAHKEMEYE VERİR MİYİZ?” DEDİ VE BORCUMU ERTELEDİ

Gelelim neden bir türlü paranızı doğru yönetemediğinize…

Valla en son aldığım krediyi ödeyemediğim için koskoca devlet bankası “Sen, Serdar Ortaç’sın, seni mahkemeye verir miyiz evlat...” diyerek borcumu sekiz ay erteledi. Ama özel banka olsa belki donumu alırdı.

Serdar Ortaç’ın borcunu erteletmek zorunda kalması kulağa tuhaf geliyor…

Zamanında çok yatırım yaptım. Oturduğum evin tüm sokağı, tüm mahalle benimdi. Eski Ali Sami Yen’in yanında 12 katlı plazam vardı. Babadan kalma fabrika... O hâlâ duruyor şükür. Diğer hepsi kötü alışkanlıklarımdan dolayı gitti. Ticari aklım yok benim. Ha şu an evim var, stüdyom var. Ama zamanında kazandıklarımı doğru değerlendiremedim maalesef, bu doğru.

HAYATTA HİÇBİR ZAAFIM KALMADI

NEFSİM KURUDU

Hayattaki en büyük zaafınız ne?

S.G.: Yaşlılara, kedilere ve engellilere karşı büyük zaafım var. Özellikle yaşlılara kötü davranılınca ben benlikten çıkıyorum.

S.O.: Eskiden kumardı. Şimdi hiçbir zaafım kalmadı. Nefsim kurudu.

Kadınlara karşı da mı kalmadı?

S.O.: E kadınım var zaten. Ne yapayım başka kadını!

METRESMİŞ, FLÖRTMÜŞ…

BUNLARI MİDEM ALMAZ

İlişkilerinizde hep sadık mısınız?

S.O.: Biriyle beraberken başka kadına dokunamam. Öyle metresmiş, flörtmüş… Kusarım yani. Midem almaz.

Çocuk yapmayı düşünüyor musunuz?

S.G.: Şu anda düşünmüyoruz. Ama zaten ben planlı yaşayan biri değilim. “Kesin yapacağım” ya da “Yapmam” demem.

S.O.: Kısmet diyorum…

KEŞKE GENÇLİĞİMDE ÇOK HIZLI YAŞAMASAYDIM

Büyük pişmanlıklarınız var mı?

S.G.: Muhakkak vardır ama geçmişi düşünerek bugünümü ziyan etmiyorum. Anlık pişmanlıklar oluyor benimkiler.

S.O.: Keşke gençliğimde çok hızlı yaşamasaydım. Sağlığıma dikkat etseydim. 20’lerinde insan hiç yaşlanmam, hasta olmam sanıyor. Ama öyle öyle olmuyor.

Şu an nasıl hissediyorsunuz?

Eskisi gibi zıpır zıpır değilim ama elim ayağım tutuyor. Bak gör, pandemi bitince ne konserler yapacağım! Pandemi biter bitmez Seçil ile sahneye çıkacağız.

SEÇİL GÜR: SEVGİ VE ŞEFKAT DE CİNSELLİĞE DAHİLDİR

Yol arkadaşlığı mı aşk ve tutku mu?

S.G.: Aşk ve tutku olmazsa olmaz.

S.O.: Aşk ve saygı bir arada olmalı. Ben daha Osmanlıyım. (Gülüyor)

Birbirinizi kıskanır mısınız?

S.G.: Hayır, hiç yok diyebilirim.

S.O.: Niye kız! Kendi adına konuş. Ben seni kıskanıyorum.

S.G.: Ama o tatlı kıskançlık. Geçen gün fotoğraflarımı gördü mesela. “Çok kıskandım ama çok güzeller” dedi.

Size cinsellik bir ilişkinin yüzde kaçı?

S.G.: Benim için yüzde 100! Tensel uyum çok önemli. Onun olmadığı yerde benim için aşk ve tutku yoktur.

S.O.: Aaa! Yüzde 100 dedi!

Çok samimi ama…

S.O.: Siz delirmişsiniz! (Gülüyor) Şaka bir yana yüzde 80 diyeceğim ben. Çünkü şefkat ve sevgi de var.

S.G.: Ben onları da cinselliğe dahil ediyorum ama…

S.O.: Onları dahil edeceksek tamam… Çünkü ben başta Seçil’in şefkatini ve tavrını da çok sevdim. Sonra cinsellikte uyuştuk, ben böyle düşünüyorum.

ATATÜRK’E DE ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİNE DE AŞIĞIM

Serdar Bey, siyasi olarak dünya görüşünüzü nasıl ifade ediyorsunuz?

Ben Atatürkçüyüm. Cumhuriyeti kuran Ata’ma hayranım, aşığım. Ama Erdoğan’ın liderliğine de aşığım. Bana göre şu an tek lider Erdoğan’dır. Böyle söyleyince bana “Tayyip’çisin” diyorlar. Yahu öyle bir şey yoook! Vatandaşı kim koruyorsa benim için lider odur. Erdoğan da vatandaşını koruyor. Durum bu.