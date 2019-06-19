Seçimi tercih dönemine bırakmayın

YKS oturumlarının ardından rahat bir nefes alan üniversite adaylarını yeni süreç bekliyor. 18 Temmuz’da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan tercih dönemi de en az sınav kadar önemli. Adaylar, YKS sonrası neler yapmalı? Tercih dönemine nasıl hazırlanmalı? Sorularımızı yanıtlayan eğitimciler, adayların kendilerini tercih döneminin kısıtlı süresi içine hapsetmemesi konusunda uyardı.

SADECE BELLİ BÖLÜMLERE ODAKLANMAYIN

Eğitimci Onur Soğuk: Öğrenciler sürece daha çok sınav odaklı bakıyor. Yıl boyunca, hatta 2 yıl boyunca sadece sınav anına ve sınavdaki başarıya odaklanıyorlar. Aslında kariyerleri, hangi üniversite ve bölümü seçecekleri ile ilgili akıllarında bir fikir yok. Fikri olanlar ise, sadece kamuoyunda popüler olan tıp ve hukuk gibi bölümlere odaklanıyor. Bunun yanında B, C, D planları yok. Sınav odaklı çalışıyorlar. Öğrencilerimiz alternatif üretmiyor. Sadece belli bölümlere odaklandıkları ve gelen sonuç da ona uygun olmadığı zaman öğrenciler boşluğa düşüyor. Sudan çıkış balık gibi oluyorlar. Bilgi edinmeye çalışıyorlar. Ama tercih dönemi de çok kısa olduğu için doğru bilgi de edinemiyorlar. Tabii ki öğrencilerimiz dinlensin, eğlensin; ama 18 Temmuz’a kadar olan süreçte aileleri ile müzakerelerini yürütsünler. Her iki taraf da ortak nokta da buluşmalı. Ama burada öğrenci isteklerinin biraz daha ön planda olması gerekiyor ki, daha sağlıklı sonuç çıksın.

SÜRECİ İYİ DEĞERLENDİRİN SONA BIRAKMAYIN

Öğrencilerimiz internet üzerinden pek çok üniversite ve bölümü araştırabilir. Gerekirse ders çalışır gibi not alarak bunlara çalışsınlar. Üniversite ve bölümlerin artı ve eksileri, o bölümlerdeki öğretim görevlisi sayısı ve verilecek eğitimin kalitesini araştırsınlar. O üniversite ve bölümde okuyan öğrencilerle irtibata geçebilirler. Bunları hepsini not etsinler. Bazı standart bölümleri değil, farklı bölümleri de araştırsınlar. Şu ana kadar belki duymadıkları; ama kendilerini cezbedecek ve imkanları daha yüksek olabilecek bölümleri de mutlaka araştırsınlar. Bu süreci çok iyi değerlendirmeleri lazım.

TEK BİR PLANLA SINIRLI KALMAYIN

Okan Üniversitesi aday ilişkileri müdürü, Eğitim Uzmanı Servet Gülsün Şirin: Öğrenci üniversiteye hazırlanmayı sadece test çözmek olarak algılıyor. Bu öğrencinin kabahati değil. Biz çocuklarımızı ilgi ve beklentileri doğrultusunda üniversiteye hazırlamıyoruz. Öğrencileri kısıtlı bir süre içinde testlerle ölçmeye çalışıyoruz. O yüzden üniversite hazırlık denilince bir sınava hazırlık süreci algılanıyor. Oysaki üniversite hazırlık, meslek seçimine hazırlık demek.

KENDİNİZİ KISITLAMAYIN

Sınavı geride bıraktığımıza göre, öğrenciler bunu tercih döneminin kısıtlı süresi içine bırakmadan, hatta puanı görmeden üniversite ve meslekleri tanısın. Kendi ilgi ve beklentilerini tekrar gözden geçirsinler. Bu konuda yapılmış testler ve anketler var. Bunlar kesin sonuç vermemekle birlikte, öğrencilerin nelere yatkın olduğunu görmelerine yardımcı olacak. Üniversiteleri ziyaret etsinler, meslekten insanlarla sohbet etsinler. Mutlaka B, C, D, E planları olsun. Tek bir hedefe odaklanmasınlar. Birçok hedef olabilir. Gençler kendilerini kısıtlamasın, özgür düşünsün.

ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLERİ ARAŞTIRIN

Eğitimci Okul Kurucusu Yasemin Pakkan: Biz öğrencilerimize öncelikli olarak okumak istedikleri bölümleri belirleyip sonrasında da bu bölümlerin detaylarını ilk olarak bilgisayar ortamında araştırmalarını, bölümde okutulan derslerin detaylarını incelemelerini, üniversitedeki akademisyen kadrolarına göre imkânlarını değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Şehir dışında okumak isteyip istemediklerini belirlemeliler. Şehir dışına çıkacak öğrencilerin gidecekleri üniversitenin yurt imkânlarını da kontrol etmeleri gerekiyor. Öğrencilerimiz; üniversitelerin fiziksel imkânlarını, sunacakları aktiviteleri, yurtdışı bağlantılarını, yaptıkları yatırımları, kulüplerini, burs olanaklarını dikkate almalı. Bununa birlikte çift ana dal ve staj fırsatı da değerlendirmeleri gerekir.

ÜNİVERSİTELERİN SIRALAMASI ÖNEMLİ

Tercihler yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, Türkiye genelindeki sıralamalardır. Puan sistemleri değişse de bir üniversitenin Türkiye genelinde kaçıncı sıradaki öğrenciyi aldığı çok az sapmaya uğruyor. Bu nedenle yerleşmeyi hedeflediğiniz üniversitenin son üç yılda kaçıncı sıralarda yer alan öğrencileri kabul aldığı izlenmeli. Bu izlenimlerinizden çıkaracağınız tablo size düzgün bir tahmin listesi oluşturmada yardımcı olacak.