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Seçkin Özdemir, Demet Özdemir'i duyunca dilini ısırdı!

Demet Özdemir'den ayrılan Seçkin Özdemir, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi

06 Ekim 2018, Cumartesi 13:36
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Seçkin Özdemir ile kendisi gibi oyuncu olan Demet Özdemir'in, yoğun tempoda birbirlerine vakit ayıramadıkları için ayrıldıkları iddia edilmişti.

SORULARDAN KAÇTI

Akmerkez'de görüntülenen oyuncu Seçkin Özdemir, dilini ısırıp tebessüm ettikten sonra "Teşekkür ederim" diyerek, eski aşkıyla alakalı soruları yanıtlamaktan kaçındı.


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