Seçkin Özdemir, Demet Özdemir'i duyunca dilini ısırdı!
Demet Özdemir'den ayrılan Seçkin Özdemir, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi
Seçkin Özdemir ile kendisi gibi oyuncu olan Demet Özdemir'in, yoğun tempoda birbirlerine vakit ayıramadıkları için ayrıldıkları iddia edilmişti.
SORULARDAN KAÇTI
Akmerkez'de görüntülenen oyuncu Seçkin Özdemir, dilini ısırıp tebessüm ettikten sonra "Teşekkür ederim" diyerek, eski aşkıyla alakalı soruları yanıtlamaktan kaçındı.
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