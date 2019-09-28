Bir kafede otururken deprem olduğunu fark edip kendini sokağa atan Seçkin Piriler, ardından çocuklarından haber alabilmek için telefonuna sarıldı.

'GELİYORUM'

Şans eseri hatlar kilitlenmeden numarayı düşürmeyi başaran Seçkin Piriler’in “Geliyorum” dediği duyuldu.

KIVILCIM URAL'A HAKARET SUÇUNDAN DAVA AÇMIŞTI

Eylül ayının ilk haftalarında 'Duman' grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler'in şikayeti üzerine Kaan Tangöze'nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural hakkında 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

'BANA BAK ESKİ KAŞAR'

Kıvılcım Ural'ın kendisine mesaj atarak hakarette bulunduğunu iddia eden Seçkin Piriler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuştu.

Seçkin Piriler savcılığa verdiği dilekçede Kıvılcım Ural'ın kendisine, ''Bana bak eski kaşar, anlayacağın dilden yazayım! Tepemin tasını attırdın. 7 yaşındaki çocuğu evden kovmak ne vicdansız k…e! Annelik bile yapacak kapasite yok mu sende pislik? O çocuğa annelik yap yoksa mumla ararsın o çocuğunu'' şeklinde mesaj atarak hakarette bulunduğunu iddia etmişti.

Bu haberi de okudular Kıvılcım Ural iddialı konuştu

Bu haberi de okudular Özay Şendir, Kıvılcım Ural ve Seçkin piriler arasındaki 'kaşar' davasını mercek altına aldı