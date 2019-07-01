Arda Turan'ın kilolu fotoğrafını yorumlayan Seda Akgül, Cristiano Ronaldo ve Can Yaman'ın kaslı fotoğrafları üzerine eleştirilecek yorumlarda bulundu!

Seda Akgül, "Erkek konusunda yokluk ülkesiyiz. Yakışıklı erkek yok ülkede. Erkek dediğin yapılı olur. Erkekler vücutluyum diye geziyor ortada ama hepsinin bacaklar ince. Can Yaman için söylüyorum, bu kadar röfle bu kadar solaryum olmaz kardeşim" dedi.

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