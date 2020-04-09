Seda Akgül hastane odasından paylaştı

Söylemezsem Olmaz sunucusu Seda Akgül hayranlarını korkuttu. Hastane odasından yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti. Takipçileri de Akgül’ün bu paylaşımını görünce hemen akıllarına corona virüs geldi.

'Corona değilim ama hepiniz gibi evham yaşıyorum'

Ünlü isim paylaştığı fotoğrafın altına sağlık durumuyla ilgili şunları yazdı:

“Bana dün akşam bebekler gibi bakan sevgili dostum Gülten Aşıcıoğlu’na çok teşekkür ederim. Corona değilim ama hepiniz gibi evham yaşıyorum. Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim. Şu anda iyiyim. Yayında görüşürüz."







