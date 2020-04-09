Magazin Seda Akgül hastane odasından paylaştı

Seda Akgül hastane odasından paylaştı

Magazin

Seda Akgül hastane odasından paylaştı

Şimdilerde Söylemezsem Olmaz programında magazin yorumculuğu yapan Seda Akgül, sosyal medya hesabı üzerinden hastane yatağında yatarken çektiği bir selfieyi paylaştı.

09 Nisan 2020, Perşembe 12:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Söylemezsem Olmaz sunucusu Seda Akgül hayranlarını korkuttu. Hastane odasından yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti. Takipçileri de Akgül’ün bu paylaşımını görünce hemen akıllarına corona virüs geldi.

'Corona değilim ama hepiniz gibi evham yaşıyorum'

Ünlü isim paylaştığı fotoğrafın altına sağlık durumuyla ilgili şunları yazdı:

“Bana dün akşam bebekler gibi bakan sevgili dostum Gülten Aşıcıoğlu’na çok teşekkür ederim. Corona değilim ama hepiniz gibi evham yaşıyorum. Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim. Şu anda iyiyim. Yayında görüşürüz."

https://www.instagram.com/p/B-v1MbIlxDM/


İlgili Haberler
Seda Akgül: Erkekler vücut çalışıp 'kahve içelim mi?' diye fotoğraf atıyorlar!


 

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Yine mi güzeliz yine çiçek!
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
9 Nisan 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ece Erken'den ayrılık açıklaması