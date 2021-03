TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana göre ünlü oyuncu Seda Akman dizide psikolog rolünde yer alıyor.

Dizide, Han'ın bir psikoloğa gideceğinin belli olmasının ardından, Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusu Binnur Kaya'nın diziye transfer olacağı iddia edilmişti. Ancak Seda Akman'ın fragmanda psikolog olarak yer alması söz konusu iddiayı yalanlamış oldu. Yeni bölümde İnci'nin tavsiyesi üzerine Han, psikoloğa giderek neden çöp topladığını anlatmaya başlayacak.

Senaryosu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.





SEDA AKMAN KİMDİR?

43 yaşında olan ve 13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelen Seda Akman, Ankara Bilkent Üniversitesi Diksiyon ve Oyunculuk Bölümü mezunudur. 1998 senesinde Miss Palmolive seçilmiş ve sonrasında Miss Intercontinental yarışmasında 4. olmuştur. 1999 senesinde ise Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçilmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini 2003 senesinde yayınlanan Yazı Tura isimli sinema filminde canlandırdığı Nazan karakteriyle yaşamış olan Akman; Bu Şehir Arkadan Gelecek, Adı Zehra, Yazı Tura, Bir İstanbul Masalı, Balans ve Manevra, Aşk ve Mavi, Kalp Atışı, Gecenin Kraliçesi, Acil Servis, fatih, Tozlu Yollar, Eve Düşen Yıldırım, Karakol, Küçük Sırlar, hesaplaşma, Annem, Emret Komutanım, Kanlı Düğün, Behzat Ç, Mükemmel Çift, Sonbahar, Bir İstanbul Masalı, Ölümsüz Aşk, Yazı Tura, Balans ve Manevra, İyi Yemek Öldürür, Emret Komutanım: Şah Mat gibi yapımlarda rol almıştır. Seda Akman, 1.70 metre boyunda olup 54 kilodur ve Oğlak burcudur.

SEDA AKMAN'IN ROL ALDIĞI PROJELER

2019 – Kurşun (Feraye) (TV Dizisi)

2018 – Adı Zehra (Leyla) (TV Dizisi)

2015 – O Aşk Benim (TV Dizisi)

2010 – Mükemmel Çift (Jülide Bozoğlu) (TV Dizisi)

2010 – Küçük Sırlar (Müge) (TV Dizisi)

2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Mülkiye Müfettişi) (TV Dizisi)

2009 – Hesaplaşma (TV Dizisi)

2009 – Son Bahar (Eda) (TV Dizisi)

2007-2008 – Annem (Ayşe) (TV Dizisi)

2018 – Dudullu Postası (TV Dizisi)

2017-2018 – Kalp Atışı (Esra) (TV Dizisi)

2017 – Aşk ve Mavi (Yüksel Karahan) (TV Dizisi)

2017 – Arada (Sinema Filmi)

2016 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Belgin) (TV Dizisi)

2005 – Aşk Yolu (Feraye) (TV Filmi)

2004 – Balans ve Manevra (Zeynep) (Sinema Filmi)

2003 – Ölümsüz Aşk (Şenay) (TV Dizisi)

2003 – Yazı Tura (Nazan) (Sinema Filmi)

2015 – Sen Benimsin (Şefika Toprak) (TV Dizisi)

2006 – Emret Komutanım: Şah Mat (Deniz Yüzbaşı) (Sinema Filmi)

2005 – Kanlı Düğün (Leyla) (TV Dizisi)

2005 – Emret Komutanım (Yüzbaşı Deniz) (TV Dizisi)

2015 – Gecenin Kraliçesi (Hüma) (TV Dizisi)

2015 – Acil Servis (Yeşim) (TV Dizisi)

2013 – Tozlu Yollar (Pınar) (TV Dizisi)

2013 – Fatih (Gülbahar Hatun) (TV Dizisi)

2012 – Eve Düşen Yıldırım (Şayeste) TV Dizisi)

2011 – Karakol – Herkes Adalet İster (Ayşe) (TV Dizisi)