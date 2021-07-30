Magazin Seda Bakan çöp topladı

Seda Bakan çöp topladı

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Seda Bakan çöp topladı

Bodrum'da tatil yapan Seda Bakan tam suya girecekken denizde gördüğü poşet, ıslak mendil gibi çöpleri elleriyle topladı. Umut ÜNVER / POSTA

30 Temmuz 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Seda Bakan, Ayvalık’ta çekilen Another Selfdizisinde oynuyordu. Başroldeki Tuba Büyüküstün’ün koronaya yakalanması nedeniyle sete ara verilince Bakan soluğu Bodrum’da aldı. Önceki gün eşi Ali Erel ile Bitez’de denize girerken görüntülenen oyuncunun keyfi yerindeydi. Ancak suya gireceği sırada denizdeki poşet, ıslak mendil gibi çöpler dikkatini çekti. Bunları hemen eliyle toplayarak yakındaki çöp kutusuna attı.

SEVGİ GÖSTERİSİ

Tam yüzmeye başlayacakken bu kez de bastıkları yerin taşlı olduğunu fark eden Seda Bakan eşini de alıp denize başka bir yerden girmeyi tercih etti. Bakan, sevgi gösterisinde bulunduğu Erel’i omuzundan ısırdıktan sonra serin suların keyfini çıkardı. Bu arada Seda Bakan’ın fit hali dikkat çekti.


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