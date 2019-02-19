Seda Bakan hamile

Son dönemde sinema filmlerine ağırlık veren Seda Bakan’ın üç aylık hamile olduğu öğrenildi.

4.5 yıl önce müzisyen Ali Erel’le dünya evine giren oyuncu, mutlu haberi ailesi ve yakın arkadaşlarıyla paylaştı. Bakan, başrolünü Murat Boz’la paylaştığı 1 Mart’ta vizyona girecek projenin tanıtımlarına da katılacak.

'DOĞRU ZAMANI BEKLİYORUM' DEMİŞTİ

Çift, bebeklerinin cinsiyeti belli olduktan sonra alışverişe çıkacak. Oyuncunun, bu dönemde gelen dizi projelerini geri çevirerek, iki sene ekranda olmayacağı da iddia edildi. Her fırsatta anne olmak istediğini dile getiren Seda Bakan geçen sene, “Şu an yoğun çalışıyorum. Doğru zamanı bekliyorum” açıklamasını yapmıştı. (MİLLİYET)