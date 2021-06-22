Seda Bakan yıllar sonra saç rengini değiştirdi
7 yıl önce müzisyen Ali Erel ile dünyaevine giren ve 2019 yılında da kızı Leyla'yı kucağına alarak anneliği tadan ünlü oyuncu Seda Bakan, bambaşka biri oldu. Bakan’ın eski halinden eser kalmadı.
22 Haziran 2021, Salı 11:26 Son Güncelleme:
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Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra cııvıl cıvıl halleriyle bilinen ünlü oyuncu Seda Bakan'dan yeni bir haber var. Ünlü oyuncu, imajını tamamen yeniledi. Mutlu bir evliliği olan Seda Bakan, hızla verdiği doğum kilolarından sonra şimdi de imajıyla sosyal medyaya damga vurdu.
ARTIK SARI SAÇLI...
Kıvırcık saçları ile tanınan ünlü oyuncu Bakan'ın eski halinden eser kalmadı. Seda Bakan saçlarını sarıya boyattı. Sosyal medyada paylaşım yapan ünlü oyuncu, yeni imajını hayranlarının beğenisine sundu. Bakan'ın bu paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi.