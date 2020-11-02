Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan üniversite öğrencisi Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşıldı.
02 Kasım 2020, Pazartesi 23:30 Son Güncelleme:
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İzmir'de yaşanan deprem faciasında Doğanlar Apartmanı'nın enkazında kalan ve yeri belirlenen İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi Seda Dinçer'den (20) acı haber geldi. Ekiplerin çalışması sonucu Seda Dinçer’in saat 22.35’te cansız bedeni enkazdan çıkarıldı. Ekipler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Sosyal medyada Seda Dinçer için #DayanSeda etiketii ile on binlerce paylaşım yapılmıştı.