Seda Sayan, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Şarkıcı, “Yeni yıldan aşk bekliyor musunuz?” sorusuna, “Haydi inşallah, Allah söyletti. Ama evliliğe kapılarımı kapattım. O artık çok zor. Oğlum evlenecek, doğru insanı arıyor” yanıtını verdi.

"Gelip kucağıma oturabilir"

Bir hayranı İrem Derici’ye sosyal medyada “Seni ‘O Ses Türkiye’de jüri üyesi olarak görmek istiyoruz” diye yazmış, ünlü şarkıcının yanıtı “Koltuklar dolu ayol, Seda Abla’mın kucağına mı oturayım” olmuştu. Sayan’a Derici’nin bu sözleri soruldu. Sanatçı, “Gelip kucağıma oturabilir, seviyorum onu” dedi.

Aleyna Tilki'yi oğluna mı istedi?

Sayan, bir partide karşılıklı göbek attığı Aleyna Tilki’yi oğluna istediği haberleri hakkında da konuştu: “İsteme olayı olmadı tabii. Biraz fazla göbek atınca kayınvalide-gelin görüntüsü çizdik, espriler yaptık. Yoksa öyle bir şey olabilir mi? Ama Oğulcan evliliğe sıcak bakıyor artık. Doğru insanı arıyor.”

Estetik mi yaptırdı?

Ünlü sanatçı, estetik yaptırdığı haberlerine de tepki gösterdi: “Ben her gün ekranlardayım, nasıl estetik yaptırıp gerdireyim? Tabii ki botoks gibi küçük dokunuşlar yaptırıyorum her kadın gibi. Her gün göz önündeyim, estetik için nekahet dönemi lazım.”