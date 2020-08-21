Seda Sayan aylar sonra bakımdan geçti

Karantina günlerinin başlamasıyla soluğu Bodrum’da alan Seda Sayan aylar sonra İstanbul’a döndü. Mayısta POSTA’ya verdiği röportajda “Dolgular, botokslar gitti bacım. Güzel de oldu. Doğallaştık” diyen şarkıcı, bakımdan geçti. Önceki gün Dr. Cem Payaslı’nın Bağdat Caddesi’ndeki kliniğinin kapısını çaldı.

Kare kare yayınladı

Dudak kaldırma ameliyatı oldu. Burun ve dudak arasındaki mesafeyi kısalttırdı. Operasyonun her anını da Instagram’ın hikaye bölümünden kare kare, tüm detayları ile yayınladı. Seda Sayan daha önce de YouTube’daki kanalında yüzünü iple gerdirdiği görüntüleri paylaşmış, ‘Fransız Askısı’ adı verilen yöntemle gençleşmişti.