Seda Sayan gelin adayını partide buldu

Aleyna Tilki, Hakan Altun, Fatih Ürek, Seda Sayan ve Alişan şarkı söyledi.

'Şöyle sülün gibi sürekli tayt giyen biri'

Demet Akalın, müzmin bekar Hakan Altun’a “Bu sene yanında bir kız görelim artık, şöyle sülün gibi sürekli tayt giyen biri. Yoksa aramızda mı?” diye takıldı.

'Olur mu bir şeyler?'

İşte geceden notlar:

■ Seda Sayan, karşılıklı göbek attığı Aleyna Tilki’ye (19) “Çok güzelsin, seni oğluma beğendim. Acaba Oğulcan (29) ile olur mu bir şeyler?” dedi.

Sermiyan Midyat ile çıkan aşk dedikodularına ise “Benim arkadaşım, aramızda bir şey olamaz” karşılığını verdi.

■ Aleyna Tilki, Seda Sayan ile Fatih Ürek’i Amerika’ya davet etti.

■ Alişan düet yaptığı eşi Buse Varol için “Sesi, birçok şarkıcıdan daha güzel. Belki hatıra albümü çıkarırız” diye konuştu.

Hakan Kıraslan/ POSTA





Bu haberi de okudular Demet Akalın ve Okan Kurt'tan 8. yıl kutlaması