Seda Sayan: Gönlü fakir kadınım!

Seda Sayan, geçen günlerde 'Oğlum Oğulcan'ın fakir bir kızla evlenmesini istiyorum' demişti. Oğlu Oğulcan da annesine "Neden böyle bir açıklama yaptığını bilmiyorum ama ben aşık olduğum kadınla evleneceğim" şeklinde yanıt vermişti. Saatçının bu sözleri çok eleştirilmişti.

Seda Sayan önceki gün alışveriş için gittiği bir elektronik mağazasında muhabirlerin sorularını yanıtladı ve yaptığı 'Fakir gelin istiyorum' açıklamasına netlik kazandırdı.

'GELDİĞİM YERİ UNUTMADIM'

Sayan şunları söyledi:

''Önce benim açıklamam yanlış anlaşıldı. Ben oğlum 'fakir kızla evlensin' dedim. İnsanlar 'fakirleri aşağılıyor' dedi.

O zaman dizilerdeki isimleri de değiştirin. 'Zengin Kız Fakir Oğlan' diye diziler var.

Ben fakir olduğumu söylediğim için fakire 'fakir' diyorum. Ben fakirlikten geldiğimi anlattığım için 'fakir' diyorum.

Ben çok fakirlik yaşadığım için 'Çocuğum fakir bir kızla evlenirse onun da ailesine faydası olsun' dedim. Neyi beğenmediniz anlayamadım yani.

Kimseye de bir şey beğendirmek zorunda da değilim.

Bu sosyal medya olmadan önce ne yapıyordunuz, klavye delikanlıları?

Bunlar benim umurumda değil, ben fakirliğini bugüne kadar geri plana atmamış, inkar etmemiş, gecekondu çocuğu olduğumu söylemiş bir kadın olarak bunları söyledim.

Siz kimsiniz ki bana diyorsunuz 'fakirleri aşağıladı'?o zaman ben kendi kendimi aşağılamış olurum.

Ben hâlâ gönlü çok fakir bir kadınım. Oraları unutmadım çünkü hâlâ oradaki gecekondudayım.

Oğulcan tabi ki de aşık olduğu kızla evlenecek ama inşallah fakir bir kıza denk gelsin de aşık olsun.

Ne var bunda bir anne olarak dilediysem, dileyemez miyim böyle bir şey? Adamın bir faydası olsun!''