Seda Sayan, Oğulcan Engin’e görücü usulü kız buldu!

Seda Sayan, 'Yemekteyiz' programı için gittiği çekimde oğlu Oğulcan Engin için bir kız beğendi. Oğulcan Engin’in görücü usulü evlenmesini istediğini her fırsatta dile getiren sanatçı, yarışmacı yakınını kendine çok benzetti.

Seda Sayan, Oğulcan Engin’in görücü usulü ile evlendiğinde daha mutlu olacağını ve kendisinin de gelini ile anlaşmasının çok önemli olduğunu belirtti.

56 yaşındaki şarkıcı, yarışmacı yakınına "Ne okuyorsun?," "Okul ne zaman bitiyor?" ve "Burcun ne?" sorularını yöneltti.

'SÖZÜ KESERİZ'

Aldığı cevaplar sonrası "Tamam, sözü keseriz. Kızı buldum, aldım, bitti. Görücü usulü evlensin, daha mutlu olur. Ben beğendim, ona ne oluyormuş? O da beğenir, annesine benziyor" ifadelerini kullandı.

'OĞULCAN HEP O SES YARIŞMASINA GELİYOR'

Seda Sayan'ın, "O Ses yarışmasına da gel. Oğulcan hep oraya geliyor, Yemekteyiz'e gelmiyor" sözleri de dikkat çekti.

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