Seda Sayan sözünü tuttu: 100 bin liralık Paris tatili

Seda Sayan ‘O Ses’in yılbaşı çekimlerinde ‘Biz Böyleyiz’ filminin oyuncularını kendi takımına almak istemişti. Bunun için de Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu ve Meriç Aral’a, kendi takımını seçmeleri halinde Paris tatili söz vermişti. 4 oyuncu da “Paris’e gidiyoruz” diyerek Seda Sayan’ı seçmişti.

Seda Sayan sözünü tuttu

Sosyal medya bunun gerçek olup olmadığı üzerine tartıştı. Şebnem Bozoklu, “Planı yaptık. Hepimizin uygun olduğu mart ayında gideceğiz” diyerek Seda Sayan’ın verdiği sözü tuttuğunu açıkladı. 4 kişilik Paris tatili uçak, konaklama, yeme-içme 100 bin TL’ye geliyor.





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