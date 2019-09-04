Seda Sayan'dan Sermiyan Midyat açıklaması

Şarkıcı-sunucu Seda Sayan oyuncu Sermiyan Midyat'la bir gece kulübünde yakınlaştığı haberlerini kesin dille yalanladı. Sayan "Abuk subuk şeyler uydurmasınla diyerek de çıkan haberlere tepki gösterdi.

04 Eylül 2019, Çarşamba 14:40 Son Güncelleme:
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Seda Sayan'dan Sermiyan Midyat açıklaması

Seda Sayan'ın Sermiyan Midyat'la Ortaköy'de bir gece kulübünde yakınlaştığı iddia edildi. Kanal D'deki '2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Seda Sayan hakkında çıkan haberlerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sermiyan'ı ben yıllardır tanıyorum, yeni tanımıyorum. Bir şeyler anlatıyordur ona gülmüşüzdür. Yakınlaşma gibi bir durumumuz olmadı. Abuk subuk şeyler çıkarmasınlar. Kesinlikle böyle bir şey yok."

Çekimi bırakıp sırf çıkan haberleri çürütmek için canlı yayına bağlandığını dile getiren Seda Sayan hakkında çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.

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