Seda Sayan’ın yayın tarihi belli oldu

Sosyal medya sayfasından özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yapan ve yaz tatilinde yakın dostlarıyla eğlenen Seda Sayan, işlerinin başına dönmeye hazırlanıyor. Haziran ayında Star TV ile yeni sezon için el sıkışan Seda Sayan, önümüzdeki günlerde hayranlarıyla buluşacak. Peki Seda Sayan’ın programının başlama tarihi açıklandı mı? İşte Seda Sayan’ın yeni sunacağı televizyon programı hakkında merak edilenler.

Gündüz kuşağı programıyla sevenlerine “Merhaba” diyecek olan Seda Sayan’ın sunuculuğu üstleneceği eğlence programının ne zaman yayınlanacağı ve saat kaçta ekrana geleceği belli oldu.

SEDA SAYAN NE ZAMAN EKRANLARA DÖNÜYOR?

‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ isimli programla hayranlarının karşısına geçecek olan Seda Sayan 16 Ağustos Pazar günü başlayan. Seda Sayan’ın sunumuyla ekrana gelecek olan ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ isimli programın yayın saati ise 09.45 olarak belirlendi.

SEDA SAYAN HANGİ KANALDA?

‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’ 16 Ağustos’ta ekranlarda olacak. Peki Seda Sayan, hande kanalda sevenleriyle buluşacak. Seda Sayan 09.45’te Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.