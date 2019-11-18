Seda Sayan 7 ay önce Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. Önceki akşam KKTC’de konser veren 56 yaşındaki şarkıcının yüzündeki değişiklik dikkat çekti.

Botoks ve dolguları yeniletti

Yaptırdığı estetikleri hiçbir zaman gizlemeyen Seda Sayan’ın botoks ve dolgularını yenilettiği konuşuldu.

İkişer adet cilt altı ipi yerleştirilmişti

'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Seda Sayan'a saç diplerinden çene altına kadar, ikişer adet cilt altı ipi yerleştirilmişti. O anları Seda Sayan takipçileriyle paylaşmıştı.

Bu haberi de okudular Seda Sayan'ın fotoğrafı takipçilerini heyecanlandırdı

Bu haberi de okudular Seda Sayan: Popomda hiçbir şey yok