“Benim Tatlı Yalanım” dizisinde rol alan Seda Türkmen, yeni sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile önceki akşam Arnavutköy’deki bir kafede görüntülendi.

Aşk soruları yanıtsız kaldı

Arkadaşlarıyla sohbet eden ikili, objektifleri fark edince başka bir mekana geçti. Seda Türkmen ve Çağrı Telkıvıran, muhabirlerin aşk sorularını ise yanıtsız bıraktı.

***Seda Türkmen ve Bora Akkaş, 2017'nin ağustos ayında evlenmişti. Çift 2019 eylülde de boşandı.