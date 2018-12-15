Sözü ve müziği Murat Güneş'e, düzenlemesi Suat Sakarya'ya ait olan 'Tuzağındayım' adlı şarkısının okumaları için stüdyoya giren Seda Üren, ekip arkadaşları tarafından hazırlanan sürpriz pasta ile mutluluğuna mutluluk kattı.

'2019 BENİM YILIM OLACAK'

Bir dönem adı 'Barbie'ye çıkan Seda Üren, sahnelerden uzak kaldığı dönemlerle ilgili kendisine yöneltilen sorulara, "Benim için son derece güzel yıllardı. İki kez anne olma sevincini yaşadım. Çocuklarım yavaş yavaş büyüyor. Artık sahnelere geri dönme zamanım geldi. 2019 yılına oldukça iddialı giriyorum. 2019 benim yılım olacak" şeklinde yanıt verdi.

'SESİ OLAN ÇIKAR, ASLANLAR GİBİ ŞARKISINI SÖYLER'

2013 yılında yaşadığı klip kazası hatırlatılarak "Klip çekmekten korkuyor musunuz? Bu olay sizde bir travmaya neden oldu mu?" sorusunu yönelten gazetecilere ünlü şarkıcı, "Asla. Evet Allah korudu ve ölümden döndüm. Önceleri bazı travmatik şeyler yaşadım, ama adı üstünde kaza. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyorum ve onun alnımıza yazdığı kadere inanıyorum. Kaderde varsa yolda yürürken bile başımıza kötü şeyler gelebilir. Tüm benliğimle önce Rabb'ime daha sonra eşim ve çocuklarıma emanetim. Dolayısıyla en kısa sürede şarkımızı kliplendireceğiz" şeklinde konuştu.

Sanatçı dostu Linet'in başlattığı 'playback' polemiğine de farklı bir bakış açısı getiren Seda Üren, "Çok zaruri haller dışında canlı okumayı tercih ederim. Zaten sesi olan insan çıkar aslanlar gibi şarkısını okur. Canlı şarkı söylemek her babayiğidin harcı değil" sözleriyle, polemiği faklı bir boyuta taşıdı.

'SIRF MAHKEMEDE TAKIM ELBİSE GİYDİ DİYE CEZA İNDİRİMİ ALMASIN'

Magazin dünyasında da kendisini hissettiren şiddet olaylarına değinen Seda Üren, “Şiddet en can alıcı ve en ince noktamız. Yeryüzünde Allah’ın yarattığı tüm varlıkların şiddet görmesine karşıyım. Kadın, erkek, kedi köpek, karınca, kuş hiç fark etmez. Bu konudaki kanunların ve cezai şartların daha da katılaşmasını diliyorum. Bu tip vakalarda hafifletici sebepler ortadan kalsın. Sırf mahkemeye takım elbise ile geldi diye zalimler ceza indirimiyle ödüllendirilmesin" ifadelerini kullandı.



