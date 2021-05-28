Türkiye Sedat Peker operasyonunda kilit isim Çanakkale'de gözaltına alındı

Sedat Peker operasyonunda kilit isim Çanakkale'de gözaltına alındı

Türkiye

Sedat Peker operasyonunda kilit isim Çanakkale'de gözaltına alındı

Sedat Peker suç örgütüne yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik dün İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

28 Mayıs 2021, Cuma 15:21 Son Güncelleme:
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Operasyonda, örgüt içerisinde kilit rol oynayan Abdullah S., isimli kişinin Çanakkale ilinde saklandığı lüks villada, yakalanırken, 2 şüphelinin de saklandıkları evde gözaltına alındığı öğrenildi.



Sedat Peker Suç Örgütü'ne İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, 9 Nisan'da 63 kişiye yönelik yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik İstanbul ve Çanakkale'de bugün bir operasyon daha gerçekleşti.

Aranan kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, dün düzenlenen operasyonda yakalanamayan ve firari olarak aranan örgüt içerisinde kilit rol oynayan Abdullah S., Çanakkale saklandığı lüks villada, gözaltına alınırken, U.B., ve Ü.G., isimli kişiler saklandıkları ev ve işyerlerinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve cep telefonlarına ele geçirildiği bildirildi.

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Ali Çağlar TINBEK/DHA

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