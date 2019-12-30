Sedef Avcı yeşil ışık yaktı

Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz yıl Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisi ile ekranlara dönen oyuncu Sedef Avcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "Yeni bir proje mi geliyor" sorusunu akıllara getirdi. Paylaştığı fotoğrafa "Yeni yılı şaşkınlıkla bekliyorlardı. Acaba neye şaşırıyorlardı? Çok yakında bekleyin." notunu düşen güzel oyuncu takipçilerini heyecanlandırdı.

Oyuncu Kıvanç Kasabalı ile 14 yıldır evli olan Sedef Avcı 2013 yılında oğlu Can'ı kucağına almıştı.

Sedef Avcı daha önce, "Kıvanç karşıma çıkmasa evliliği düşünmezdim"sözleriyle mutluluğunu dile getirmişti.

İstediği forma kavuştu

2013 yılında çocuk sahibi olan Sedef Avcı, doğumdan sonra kendini spora verdi.

Son paylaşımında kaslarıyla dikkat çeken Avcı, istediği forma kavuşmuş gibi görünüyor.