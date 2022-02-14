Türkiye Sedef Kabaş hakkında flaş karar! Kabul edildi

Sedef Kabaş hakkında flaş karar! Kabul edildi

Türkiye

Sedef Kabaş hakkında flaş karar! Kabul edildi

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve iki bakana karşı 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi. Sedef Kabaş için toplam 12 yıl 10 aya kadar hapis isteniyor.

14 Şubat 2022, Pazartesi 17:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve iki bakana karşı "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi istenen gazeteci Sedef Kabaş hakkındaki iddianame mahkemece kabul edildi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'nca geçen cuma tamamlandı. İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Ancak duruşma tarihi henüz belli olmadı. Öte yandan mahkeme, Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz'ın tahliye talebini de değerlendirecek.

İDDİANAME

İddianamede, gazeteci Sedef Kabaş "şüpheli", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "mağdur" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis talep edilirken, 14 Ocak tarihli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a tazminat davası


Yazarlarımızdan
Banu Şen
İçinden aşk geçen şehirler
Banu Şen
Hakan Çelik
Beşi bir yerde
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Güzel ama sonrası?
Rauf Tamer
Şirin Sever
Türkiye'nin en büyük buz pateni pisti açıldı
Şirin Sever
Erkut Can
Bu gurur hepimizin
Erkut Can
Murat Gülderen
Bu girişimler ufkunuzu açacak
Murat Gülderen
Murat Çelik
O yuvarlak masada ne konuşulacak?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Masanın hangi tarafındayız?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Duygu'nun şüpheli ölümünün ardından 2 arkadaşı gözaltına alındı