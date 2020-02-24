Sefirin Kızı 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı 10. bölüm izle
Başrollerinde Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu ve Engin Akyürek'in bulunduğu Sefirin Kızı dizisi yayınlandığı günde izlenme oranı en yüksek dizilerden biri. Durum böyle olunca da izleyiciler yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı için aramalara başladı. Sefirin Kızı 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabı merak ediliyordu. ve Sefirin Kızı 11. bölüm fragmanı az önce yayınlandı. Sefirin Kızı 11. bölüm fragmanı haberimizde. İşte detaylar...
24 Şubat 2020, Pazartesi 19:37 Son Güncelleme:
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Sefirin Kızı 10. bölüm özeti: Sancar gerçekleri tek başına bulacağı bir yola girer. Oyunun körebesi olmaktan sıkılmıştır. Gözlerindeki bağı atacaktır. Göreceklerine hazır değildir ama bu yoldan dönüşü de yoktur.
Nare ise yıllar önce gerçekleri yüzüne bağırdığı Sancar’ı, şimdi aynı gerçeklerden korumaya çalışmaktadır. Babası Güven, Akın’ın yerini söylemek için büyük bir para karşılığı Sancar’la anlaşmak üzeredir.
https://twitter.com/SefirinKiziDizi/status/1232027609099272193?s=20
Nare’nin tek çaresi, babasının Akın için düzenlediği bu müzayedeye Gediz’in de katılmasını sağlamaktır. Gediz ise kartları yeniden dağıtır ve müzayedeye yeni bir soluk getirir.
Komplekslerinin altında ezilen Yahya’nın Halisefe’yi kurtarmak için attığı adımlar en çok Sancar’ı köşeye sıkıştırır. Sancar’ın, annesiyle Sefirin Kızı arasında bir seçim yapması lazımdır. Bu seçimi onun için Elvan yapacaktır.
Sefirin Kızı 10. bölüm fragmanları
Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi Sefirin Kızı 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
https://twitter.com/startv/status/1232002654613778433?s=20
İşte Sefirin Kızı 11. bölüm fragmanı
https://twitter.com/SefirinKiziDizi/status/1232052439446102025?s=20