Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Gediz öfkesine yeni düşüyor
Sefirin Kızı 15. bölüm ile ekranlara geliyor. Sefirin Kızı bu akşam yayınlanacak bölümde; Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir. İzleyiciyi her hafta ekran karşısına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Corona virüs önlemleri kapsamında bir çok dizi yeni bölümlere ara verirken izleyici Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlanacak mı sorusunun cevabını merak ediyor. Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmayacağını henüz bilemiyoruz fakat Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak...
30 Mart 2020, Pazartesi 18:19 Son Güncelleme:
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Sefirin Kızı 15. bölüm özeti
Öfkeli bir çocuğa daha fazla eyvallahım yok’
Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.
Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl verecektir?
Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye’nin de onun için kabus gibi planları vardır.
Nare Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar’a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.
Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlanacak mı? Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz buradan izleyebilirsiniz.