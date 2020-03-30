Sefirin Kızı 15. bölüm özeti

Öfkeli bir çocuğa daha fazla eyvallahım yok’

Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye’nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar’dan Menekşe’nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar’a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.





Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlanacak mı? Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz buradan izleyebilirsiniz.