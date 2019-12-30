Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Sancar hem kendini hem Nare'yi yakacak
Başrollerinde Engün Akyürek, Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin oynadığı Sefirin Kızı 3. bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak. Sefirin Kızı 2. bölümde kızları elinden alınan Nare ve Sancar bundan sonra ne yapacaklar? 3. bölümü ile ekrana gelecek olan Sefirin Kızı izleyici tarafından çok beğenildi. heyecanla izlenen bölüm sonrası yeni bölüm için fragman bekleyen dizinin takipçileri hemen aramalara başlıyor. Sefirin Kızı 4. bölümde neler olacağı merak ediliyor. Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı yayınlandığı anda sizinle paylaşacağız.
Sefirin Kızı 3. bölüm özeti
Nare ve Sancar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler
Sefir, Melek’i kaçırınca Sancar’la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa’ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar. Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven...
Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare’yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.
Sefirin Kızı 3. bölüm fragmanı
Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı için aramalar başladı bile. Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?