Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 6. bölüm özeti

“Sen bana masumken inanmadın, ben sana suçluyken bile inandım!”

Sancar “Ortaklık devam, sadıçlık tamam” der ama kader gülüp geçer Sancar’ın bu ayrılık kararına. Kadere bakılırsa, iki sadıç bir koğuşta yan yana yıllar geçireceklerdir.

Sefirin oyunu yüzünden ayrılamayan sadıçların ise hapse girmeden önce yapacakları son bir ortaklık vardır; Nare’ye saldıranları bulmak. Ona bunu yapanların cezasını kesene kadar gözleri ne ailelerini görür, ne de hapiste geçirecekleri yılları.

Sancar ve Gediz’in tüm mal varlıklarına el konulunca, Efeoğlu ailesi konağı kaybeder. Halisefe, beslemeyken hep baş eğdiği konaktan, yine başı eğik çıkar. Üstelik Nare ile aynı çatı altında yaşamak ve o kızın yaralı yüzüne bakmak zorunda kalır. Bizzat neden olduğu yaraların olduğu yüze.

Nare ise bir yandan yaşadığı saldırının travmasıyla savaşırken bir yandan kendini Sadıçların yokluğunda onlara yardım etmeye adar. Çünkü o sevdiklerinin suçsuzluğuna tüm kalbiyle inanmaktadır.

Sefirin Kızı 6. bölüm fragmanları









Melis Birkan ve Aras Aydın Sefirin Kızı’ndaydı

Ekrana gelen Sefirin Kızı 6. bölümde oyuncular Melis Birkan ve Aras Aydın birlikte yer aldı.

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi de güzel oyuncu Melis Birkan baş komiser Canan başarılı oyuncu Aras Aydın ise komiser Turgut olarak izleyici ile buluştu. Mali Şube'nin gözbebeği iki polis; başarılı ve göz açtırmayan çapraz sorgu teknikleriyle tanınıyorlar.

Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Sefirin Kızı 7. bölüm fragmanını izlemek için bizi takipte kalın...