Sefirin Kızı dizisinin çekimleri başladı

Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerinde yer aldığı dizinin setinde yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Dizi ekibinin corona virüs önlemleri kapsamında bazı kurallar getirdiği ve sette her türlü önlemin alındığı belirtiliyor. 15 Haziran Pazartesi günü Sefirin Kızı dizisinin 16. yeni bölümünün yayınlanması bekleniyor. 8 Haziran Pazartesi akşamı için özel bir kolaj bölümününün Star TV’de izleyici ile buluşması ve dizinin kısa bir özetinin ekrana gelmesi kararı alındı.

Sefirin Kızı özel bölüm fragmanı





‘Kızının elinden tut’

Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar’a aldırtmamaya yeminlidir.

Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar’a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar’ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır.

Sancar ise Nare’nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar. Tek amacı, onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare’yi.

Ama Gediz, Sancar’ı en hassas yerinden vuracaktır. Nare’ye olan sevdasından ve kıskançlığından.