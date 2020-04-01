Sefirin Kızı 15. bölüm ile dün akşam izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı Sefirin Kızı 15. bölümü ile sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini aldı. Sefirin Kızı oyuncu kadrosu ile dikkat çekerken dizide Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyada yaptığı son paylaşım ile hayranlarını üzdü.

Dün akşam 15. bölümü ile seyircisiyle buluşan dizi, ekran macerasına ara verdi. Türkiye'yi de etkisi altına koronavirüs nedeniyle dizi setleri bir bir durdu ve dizilerin yeni bölümleri çekilmedi.Bu nedenle Uraz Kaygılaroğlu Sefirin Kızı'nın setine ara verilmesinden dolayı bir veda mesajı paylaştı. Ancak takipçilerinin düşündüğü gibi diziye veda etmedi.

'Kaçtık biz'

Uraz Kaygılaroğlu paylaşımına "Bu musibet bitince görüşürüz. Kaçtık biz. Hadi eyvallah..." notunu düştü.

Sefirin Kızı'nın yeniden ne zaman çekimlere başlayacağı merak konusu oldu.







