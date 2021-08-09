Reçelden biraz değişik olarak yapabileceğiniz şeftali marmelatı tarifi, severek yiyeceğiniz bir lezzet. Marmelat sevenler "şeftali marmelatı nasıl yapılır?" merak ediyor. Şeftali marmelatı tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ŞEFTALİ MARMELATI TARİFİ

Şeftali marmelatı malzemeler

1 kilogram şeftali

2,5 su bardağı toz şeker

4 adet şeftali çekirdeği

1 tatlı kaşığı limon suyu

Şeftali marmelatı yapılışı

Şeftalileri iyice yıkayın, çekirdeklerini çıkarıp dörde bölün. Bir sıra şeker, bir sıra şeftali olacak şekilde tüm malzemeyi tencereye koyun ve bu şekilde 10 saat kadar bekletin. Sonra tencereyi ateşe oturtup tahta bir kaşık yardımıyla şeftalileri hafifçe ezerek karıştırın ve bir süre pişirin. Şeftaliler iyice ezildiklerinde tenceredekileri süzgeçten geçirip, süzülmüş ezmeyi yeniden tencereye boşaltın. Suyunu çekip marmelat kıvamını buluncaya dek kaynatın. Kıvamını bulduğunda tencereyi ateşten alıp, soğumaya terk edin. Ilındığında kuru cam kavanozlara boşaltın, soğuduğunda kavanozların kapaklarını kapatıp, serin bir yerde muhafaza edin.



