Şehirler arası seyahat kısıtlaması başladı

Uygulamanın başladığı saat 17.00’de gelen ve özel nedeni olmayan yolcular, kuruldan seyahat izini alamadı. Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren corona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılması yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu. Salgın ile mücadele kapsamında şehirler arası yolculuğa seyahat kısıtlamaları da valilikler aracılığıyla bugün saat 17.00’de başlatıldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki ’kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de yer alan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na gelen vatandaşlar saatler öncesinden biletlerini aldı. Saatlerin 17.00’yi göstermesi ile son genelgeden önceki Ankara minibüsü de hareket etti.

Seyahat İzni Kurulu

Genelgeye göre iller arası otobüs seferlerine valilik tarafından otogarda oluşturulan Seyahat İzni Kurulu tarafından izin verilecek. Bazı yolcular da bu uygulamaya takılarak kuruldan izin alamadı. Tedbirler kapsamında Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de otogarda çeşitli denetim ve kontrollerde bulundu.

AA