Şehirlerarası seyahat yasağının kalkacağı tarih milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla bekleniyordu. Kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde şehirlerarası seyahat yasağı uygulanırken, seyahat kısıtlamasıyla ilgili en kesin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi…

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI? SEYAHAT KISITLAMASI KALKTI MI?

Şehirlerarası seyahat yasağı Haziran ayı koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma gün ve saatlerinin olduğu günlerde uygulanmaya devam ediyordu. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi ve 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle şehirlerarası seyahat yasağının tümüyle kaldırıldığını duyurdu…