Türkiye Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat kısıtlaması kalktı mı?

Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat kısıtlaması kalktı mı?

Türkiye

Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat kısıtlaması kalktı mı?

Şehirlerarası seyahat yasağı özellikle okulların kapanması ve tatil sezonun açılması ile son günlerin en çok merak edilen konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada seyahat kısıtlamasına dair merak edilen soruların da yanıtını vermiş oldu…

21 Haziran 2021, Pazartesi 20:09 Son Güncelleme:
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Şehirlerarası seyahat yasağının kalkacağı tarih milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla bekleniyordu. Kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde şehirlerarası seyahat yasağı uygulanırken, seyahat kısıtlamasıyla ilgili en kesin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi…

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI? SEYAHAT KISITLAMASI KALKTI MI?

Şehirlerarası seyahat yasağı Haziran ayı koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma gün ve saatlerinin olduğu günlerde uygulanmaya devam ediyordu. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi ve 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle şehirlerarası seyahat yasağının tümüyle kaldırıldığını duyurdu…

 

 

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