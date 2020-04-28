Normalleşme süreciyle ilgili tüm bakanlıkları ve birçok kurumu ilgilendiren seri kararlar alınması gerekeceği için koordinasyon sağlanacak. Belirlenecek kriterlerin uygulayıcısı bakanlıklar olacak. Başta İçişleri, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman bakanlıkları olmak üzere diğer bakanlıkların görev listeleri hazırlanıyor. Kriterlerin uygulanmasında öncelik son 5 gün içinde vaka bildirmeyen illere verilecek. Bu iller, salgınla mücadelede benzer sonuçlar gösteren komşularıyla yeniden ilişki içinde olabilecek. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberi...

Halk sağlığı ekibi kuruldu

Bilim Kurulu’ndaki halk sağlığı uzmanları da salgının yönetimi üzerinde çalışıyor. Bu konuda bir ekip oluşturuldu. Onların yapacağı hazırlıklara göre gevşetme politikaları belirlenecek. Kapalı mekanlardaki ana kurallar, maske zorunluluğu olacak yerler, açılacak işyerleri ve bu işyerlerinde uygulaması zorunlu kuralların hepsi, bu ekip tarafından belirlenerek duyurulacak.

Turizm ve ulaşıma yeni kurallar

Turizm ve ulaşımda yeni dönem kriterleri aşama aşama hayata geçirilecek. Ulaşımda araçların sterilizasyonu, araç personelinin bağışıklık belgesi, personellerin pandemi eğitimi gibi konular gündeme gelecek. Uluslararası işbirliği ile turizm hareketliliği başlaması durumunda, yolcularda ne tür bağışıklık belgeleri isteneceği belirlenecek. Tüm turizm bölgelerindeki sağlık altyapısının haritası çıkarılacak ve belgelenecek.

İstanbul 'Plato' noktasına ulaştı

Normalleşme sürecinde İstanbul, Körfez illeri ve İzmir gibi kentlere ilişkin ayrı kriterler uygulanacak. Özellikle İstanbul’da plato noktaya ulaşıldığı, il genelinde yüzde 25 oranında antikor oluşmaya başladığı hesaplamaları yapılıyor. Salgının en yoğun yaşandığı bu ilde pozitif sayısına bağlı olarak bağışıklık sayısının da fazla olduğu belirtiliyor. Bu nedenle giriş-çıkışlar konusunda taviz verilmemesi ve kontrolün sürdürülmesi öneriliyor. Bunun sadece İstanbul’dan yayılmayı önlemek değil, bu kentte gittikçe stabile hale gelen durumu kötüleştirmemek için de gerekli olduğu aktarılıyor. Anadolu’dan İstanbul’a gelişlerinin başlaması durumunda halen Anadolu’da kontrol altına alınmamış illerden tersine İstanbul’a vaka taşınabileceği yorumları yapılıyor.