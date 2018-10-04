Şehit ateşi Amasya'ya düştü
Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ın, Amasya'nın Suluova ilçesindeki babaevinde yas var.
Baba Niyazi (54) ile anne Fatma Aydın'a, oğullarının şehadet haberi Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz tarafından Yeni Mahalle'deki ikametlerinde verildi.
Şehidin babaevi ile bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.
Şehidin babası Niyazi ve annesi Fatma Aydın'a taziyede bulunmak isteyen komşuları şehidin babaevine geldi.
Murat Aslan / AA