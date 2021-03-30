Şehit cenazesine askeri tören istemeyen aile tepki çekti

1974’te Rumların katlettiği 5 şehidin yeniden defin işleminde ailenin askeri tören istememesine KKTC Cumhurbaşkanı tepki gösterdi.

KKTC’de Rumların, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde vahşice katlederek toplu mezara gömdüğü 126 Türk’ten kimlik tespiti yapılan aynı aileye mensup 4’ü çocuk 5 şehidin cenazesinde ‘Türk askeri’ krizi çıktı.

Kimlikleri 47 yıl sonra DNA testiyle belirlenen Akansoy ailesinin 5 üyesi, anne Emine Rüstem Akansoy (26), 4 çocuğu Sezin (15), Mustafa (13), Erbay (12) ve Sibel (8), hayattaki aile yakınlarının talebiyle, askeri tören yerine sivil bir törenle Muratağa şehitliğine defnedildi. Aralık ayında aynı katliam kurbanı 14 çocuk, askeri törenle gömülmüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hürriyet’e verdiği demeçte, “Rumlara şirin gözükmek adına, kime ne mesaj vermek istiyorlar, şehit cenazemize bile siyaset karıştırdılar, yazıklar olsun” dedi. Tatar sosyal medyadan da “Bundan böyle şehitlerimiz ile ilgili konularda bireysel tercihlerin devlet uygulamalarının önüne geçmemesi esas olmalıdır” açıklaması yaptı. Cenaze ailesinden, Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Asım Akansoy ise “Acı ve gözyaşı üzerinden siyaset yapmaktan utanmıyor musunuz? Cenazenin sivil yapılması yasalara uygun” karşılığı verdi.

Ömer Bilge- Hürriyet



