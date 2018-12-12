Şehit Verdi için Muğdat Camii'nde yapılan törene TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Mersin Valisi Ali İhsan Su, farklı kentlerden il emniyet müdürleri, çok sayıda polis, askeri erkan, vatandaşlar ve şehidin ailesi katıldı.

Törende şehidin eşi Leyla, kızı İrem Almira, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Tören öncesi konuşan şehidin emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi, "Biz bu teşkilata başımızı koyup girdik. Ölüm de bizim için ama delikanlıca. Kahpece değil" dedi.

Törende konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin iyi bir memur ve iyi bir aile babası olduğunu belirterek, şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından cenaze aracına konulan Verdi'nin tabutu, Mezitli Mezarlığı'na götürüldü. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi burada gözyaşları arasında defnedildi.

BİR GÜN ÖNCE SPOR SALONUNA GİTMİŞ

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin, olaydan bir gün önce spor yapmak için gittiği kentteki bir spor salonundaki görüntüleri ortaya çıktı. Spor merakı olan ve yüzmeye de önem veren Emniyet Müdürü Verdi'nin gittiği spor salonunda güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerinde, oldukça neşeli olduğu, spor salonu yetkilileri ve çalışanlarıyla sohbet ettiği görülüyor.

NE OLDU?

​Olay, dün saat 14.30 sıralarında Eminettin Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, görev yaptığı ilçeden 10 kilometre uzaklıktaki kent merkezinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Bu yıl Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’ni kazanan Sarıcaoğlu, tayin istemiyle ilgili İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek istedi. Personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada, tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası alınan Sarıcaoğlu, ardından görüşme için Müdür Altuğ Verdi'nin makam odasına girdi.

GÖRÜŞME SONRASI DEHŞET SAÇTI

Görüşme sonrası odadan çıkan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, teslim ettiği tabancasını aldı. Derepazarı'ndan, Rize kent merkezine tayin olma isteği, planlamaya uygun düşmediği bildirildiği için öfkeli olduğu iddia edilen polis memuru, silahını teslim aldıktan kısa süre sonra aniden tekrar makam odasına yöneldi. Odaya dalan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tabancasını art arda ateşledi. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile bu sırada makam odasında bulunan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal yaralandı.

Silah sesleri üzerine Emniyet Müdürlüğü binasında panik yaşandı, bütün personel makam odasına yöneldi. İhbar üzerine çok sayıda ambulans da Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Elinde tabancası bulunan Sarıcaoğlu, diğer polisler tarafından bacağından vurularak, etkisiz hale getirildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT OLDU

Gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar Verdi, Polat ve Köksal, ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak, şehit oldu. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal da ameliyat edildi. Karın bölgesine aldığı kurşunla yaralanan Ercan Polat'ın, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü, Yiğit Can Köksal'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



