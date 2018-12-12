Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize Valiliği önünde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Altuğ Verdi'nin naaşı törenin ardından kara yolu ile Trabzon'a, oradan da hava yolu ile Mersin'e götürülecek.

RİZE VALİSİ: KALLEŞLİĞİN, HAİNLİĞİN NEREDEN GELECEĞİNİ BİLEMİYORSUNUZ

Rize Valisi Kemal Çeber törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: Tüm Türkiye Altuğ müdürümüzü daha yakından tanıdı herkes ne kadar başarılı olduğunu gördü. Hepiniz ekranlarda izlediğinizde yüzündeki gülümsemenin ve iyi insan olmanın ne kadar gerçek olduğunu gördünüz. Bu memleket çok önemli bir emniyet müdürünü kaybetti. O yıllarca her türlü belayla, kötülükle mücadele etti ama kalleşliğin, hainliğin nereden geleceğini bilemiyorsunuz. En yakınınız, insanlık gösterdiğiniz insan geliyor sizi şehit ediyor.

DUYGULANDIRAN DETAY

Şehidimizin kızı, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, "Babam bize hep, 'Ben bir gün şehit olabilirim. Sizden şehit evladı gibi davranmanızı bekliyorum' derdi" demiş. Bu ülke için yaptıklarından dolayı devletin valisi olarak kendisine minnetlerimi sunuyorum.



