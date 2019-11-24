Necmettin ve Aybüke öğretmenlerin ardından 'Özlem hiç bitmiyor'

Batman’ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi, kızlarının olmadığı bir Öğretmenler Günü’nü daha buruk geçirecek.

Şehit öğretmenin annesi Zehra Yalçın, kızı Aybüke öğretmenin çok cana yakın, içten, girdiği her ortamda kendisini kabullendiren bir insan olduğunu dile getirdi. Öğretmenliğin kızının küçüklükten hayali olduğunu ve müziği çok sevdiğini anlatan Yalçın, öğretmen olduktan sonra da Doğu ve Güneydoğu’ya gitmek istediğini, oradaki çocuklara bir şeyler öğretmek için can attığını ifade etti. Aybüke öğretmenin annesi Zehra Yalçın “Özlem hiç bitmiyor. Günden güne daha da artıyor” diyor.

Aybüke öğretmen 8 aydır görevdeydi

Şanlıurfa’dan memleketine gelirken Tunceli’de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra aracı yakılan ve şehit edilen 8 aylık sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz’ın ailesi, evlatlarının şehadetinin ardından gelen üçüncü 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de hüzünle karşılıyor.

Annesi Necmettin Öğretmenin gömleğiyle avunuyor

Ailesi, evlatları olmadan 3’üncü öğretmenler gününü geçiriyor ve her 24 Kasım’da gömleğiyle avunuyor. Necmettin öğretmenin annesi Gülay Yılmaz da oğlunun giydiği ve hiç yıkamadığı gömleğini koklayarak özlemini dindirmeye çalışıyor.

Necmettin öğretmenin ilk görev yeriydi

Oğullarının ilk görev yerinde öğretmenler günü kutlayamadan şehit edilmesinin ardından her 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde hüzün yaşayan ve duygularını anlatan şehit öğretmenin annesi Gülay Yılmaz, Necmettin’in kaybının ardından çok zor günler geçirdiğini ve hala onu unutamadığını söyledi. Yılmaz, oğlunu kaybetmesinin ardından hayatın kendileri için çok zorlaştığını aktararak, oğlunun 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayamayacağı için hüzünlü olduğunu belirtti.