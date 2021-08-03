Şehmus Hazer'e NBA'den davet! 22 yaşında...
Alperen Şengün'ün ardından takım arkadaşı Şehmus Hazer de NBA yolunda. Alperen, Houston Rockets tarafından draft edilmişti, Şehmus ise Cleveland Cavaliers'tan Yaz Ligi için davet aldı.
03 Ağustos 2021, Salı 13:51 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'tan sergilediği performansla NBA Draft'ında Oklahoma City Thunder tarafından 16. sıradan seçilen ve takasla Houston Rockets'a giden Alperen Şengün'ün ardından bir milli sporcu daha NBA'e gidebilir.
Beşiktaş'ın bir diğer milli yıldızı Şehmus Hazer, NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek. beIN SPORTS'tan İsmail Şenol'un haberine göre Şehmus Hazer, Cleveland Cavaliers ile NBA yaz Ligi'nde forma giymek için bugün ABD'ye gitti.
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