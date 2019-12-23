Şeker hamuru kurabiye tarifi: Şeker hamurundan kurabiye nasıl yapılır?
Yılbaşında sevdiklerinize hem hediye edebileceğiniz hemde ikram edebileceğiniz birbirinden güzel şeker hamurundan kurabiye yapımı tarifi ile karşınızdayız. Görseliyle içleri ısıtan birbirinden güzel şeker hamuru kurabiye tarifi için "şeker hamuru kurabiye tarifi, şeker hamurundan kurabiye nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Genellikle özel günlerde tercih edilen şeker hamurundan kurabiye yapımı bu yılda yeni yıl trendleri arasında. Sevdiklerinize ister hediye edebileceğiniz isterseniz de ikram olarak sunabileceğiniz yılbaşı kurabiyeleri için "şeker hamuru kurabiye tarifi, şeker hamurundan kurabiye nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
Şeker hamuru kurabiye tarifi
Şeker hamuru kurabiye malzemeleri
- 1 tane oda sıcaklığında yumurta
- 250 gram pudra şekeri
- 250 gram margarin veya tereyağ
- 1 paket vanilya
- Yarım çay kaşığı tarçın
- 5 silme su bardağı elenmiş un
- Şekil kalıpları
Şeker hamuru için:
- İstediğiniz renkte şeker hamuru
- Nişasta
- 1 kase su
- 1 adet minik fırça
Şeker hamuru kurabiye yapılışı
Öncelikle kurabiyemizi yapıyoruz. Yumurta, pudra şekeri, margarin veya tereyağı, vanilya, tarçın ve unu ekleyip iyice yoğuruyoruz. İlk başlarda dökülme yapabilir hamur yoğurmaya devam ediyoruz. Daha sonra hamuru streç filme sarıp yaklaşık 2 saat buzdolabında bekletiyoruz. Daha sonra mutfak tezgahı üzerinde 1 cm kalınlığında açıp kalıplarla hamuru kesiyoruz ve pişirme kağıdı serdiğimiz tepsiye aktarıyoruz. Kurabiyeyi düzgün koymaya özen gösteriyoruz çünkü eğrilik olursa yamuk pişebilir. Bütün hamuru kalıplarla şekillendirdikten sonra tepsiyi fırına atın ve 170 dereceye ayarlayıp fırını çalıştırın. Üzeri renk alınca hemen kapatın çok çabuk yanabilir dikkat edin. pişen kurabiyeleri kenara alıp soğumasını bekleyin. Şeker hamurunu nişasta döktüğünüz< tezgahta açın. Çok nişastalamamaya özen gösterin. 1 cm kalınlığında açtığınız şeker hamurunu kurabiyeyi şekillendirdiğiniz kalıpla tekrar şekillendirin. Bir kasenin içerisinde bulunan sudan fırçayla alıp ilk şeker hamurunun arkasına sürün ve kurabiyeye yapıştırın. Şeker hamurlarının üzerini süsleyeceğiniz şekiller için hamuru daha ince açabilirsiniz. Buzdolabında muhafaza edin.
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