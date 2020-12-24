Şeker kamışı nedir? Şeker kamışının faydaları nelerdir?

Şeker kamışı insanoğlunun en eski zamanlarında günümüze kadar kullanılan eski çağ bitkilerinden birisidir. Özellikle şeker kamışının içerdiği yoğun karbonhidrat nedeni ile tadı oldukça yumuşatıcıdır. Bu nedenle eski zamanlarda insanlar daha çok içeceklerini tatlandırmak için şeker kamışı kullandığı görülmüştür. Şekere kamışının ailesi buğdaygiller ailesine aittir.

Temel olarak şeker kamışının da çok büyük bir kısmını karbonhidrat olduğu bilinmektedir. Şeker kamışı kullanım alanları daha çok tropikal iklim kuşakları olarak bilinmektedir. Fakat unutulmaması gereken şeker kamışının oldukça hassas bitkiler olmadığı yani hemen hemen sıcaklığı uygun olan her alanda yetişebilir.

Özellikle boylarının yaklaşık olarak 2 metre olması nedeni ile şeker kamışı sıkça tercih edilir. Şeker kamışları temel maddesinden günlük kullanım olan şeker maddesi elde edilir.

Şeker kamışının en çok bilinen özellikleri arasında antioksidan oluşu gelmektedir. Bu yüzden şeker kamışı birçok yaygın hastalıktan korunmanın en bilindik yoludur. Şeker kamışının kullanımı genellikle sıcak suyun içerisinde kaynatılması ile meydana gelmektedir. Soğuk algınlığı ve diğer kış hastalıklarına karşı bire bir olarak etkili doğal ilaçtır.

Eski zamanlardan beri birçok hastalığın çözümünün şeker kamışı olduğu bilinmektedir. Şeker kamışının kaynatılması ile elde edilen suyunun içilmesi ile idrar yollarının açılmasını sağlamaktadır. Şeker kamışının bu faydası sayesinde böbreklerde taş oluşumunun önüne geçilmiş olunur. Fakat her şeyin fazlası zarar olduğu gibi şeker kamışı için de bu durum geçerlidir.

Fazla şeker kamışı suyunun tüketilmesi böbreklerde rahatsızlık oluşmasına neden olmaktadır. Şeker kamışının suyunda karaciğerde etkili olan birçok sıvı ve mineral bulunur. Günlük yaşamdan alınan ilaç benzeri birçok ağır kimyasaldan karaciğer yorulur. Ve şeker pancarı bu yorulmasının önüne geçerek ciğerlere güç kazandırır. Özellikle karaciğerin kendini yenileyen bir yapısı olduğu için vücut ve ciğerler için şeker kamışı şarttır. Fakat kesinlikle şeker kamışının kullanımına dikkat edilmesi gerekir.

Şeker kamışının kullanım alanları nerelerdir?

Şeker kamışının her alanda kullanımı sağlanan bir bitkidir. Şeker kamışın en önemli özelliği günlük gıdalara katılan şekerin yapımında kaynak olmasıdır. Ayrıca şeker kamışı önceleri daha çok şekere dönüştürülmeden kullanılmaktadır. Son zamanlarda teknolojinin ve yaklaşık yüz yıl öne sanayinin gelişmesi ile bu ala artmıştır. Örneğin bazı kimyasal maddelerin etken maddesi olarak şeker kamışı kullanılmaktadır.

Veya günlük olarak yenilen yemeklerin pek çoğunda şeker kamışı sayesinde oluşmuştur. Kadınların ve erkeklerin ortak olarak istenmeyen türlerden kurtulmalarının ortak yolu olan ağdanın da temeli şeker kamışıdır.

Ayrıca şeker kamışının posası ve sapları hayvancılık sektöründe sıkça kullanılmaktadır. Şeker kamışı posası hayvanların sağlığı ve hayvanların verimli olması için son derece önemli bir besindir. Özellikle son yıllarda artan besi hayvancılıkları sayesinde şeker kamışı posasının kullanımı da artmıştır.

Şeker kamışı nasıl yetişir?

Şeker kamışının yetişmesi için öncelikle iklim koşulları önemlidir. Fakat zor koşullar bitkisi olduğu için birçok alanda yetişmesi mümkün olarak görülmektedir. Şeker kamışı yetiştiriciliğine en uygun alanlar kıyı kesimleridir. Fakat getirisi az olduğu için başka besin yetiştiriciliği tercih edilir. Bu nedenle daha çok iç ve orta kesimlerde şeker kamışı yetiştiriciliği görülmektedir.

Şeker kamışı özellikle kâğıt ve diğer günlük kullanım alanlarında kullanılmaktadır. Şeker kamışının yetiştirilmesi için en önemli safha am olgunluk anında toplanılması olmaktadır. Ayrıca şeker kamışı yetiştirildikten sonra da posasının çıkarırken son derece dikkatli olunmasında fayda vardır.





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