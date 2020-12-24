21 gün boyunca şekersiz yiyeceklerin tercih edilmesi ve alışkanlıkların edinilmesi için 3 haftalık bir dilim önemli bir noktadır.

Şekersiz olarak 21 gün diyeti yapmanın faydaları saymakla bitmez. Ayrıca bu dönem içinde vücut kendini daha iyi olarak şekillendirecektir. Sağlıksız şekerlerin kullanılmamasını amaçlayan bu diyet sayesinde 3 haftada kilo vermek mümkün.

21 gün boyunca şekersiz yemeklerin tercih edilmesi ve zararlı yiyeceklerden arınma dönemi olarak görülmektedir. Sağlıksız şekerlerin fazla tüketilmesi sonucunda kilo alımı ve yanında sağlık problemleri oluşur. 21 gün diyeti bunun önüne geçmek adına bulunmaktadır.

Diyet boyunca şekersiz 21 gün geçirmenin sonucu olarak şeker bağımlılığının ilk dönemi geçilmiş olur. İlk 3 hafta bağımlılıklardan kurtulmak ya da alışkanlıklar edinmek için önemli bir zaman dilimidir. Bu nedenle 21 boyunca şekersiz yiyecekler tüketmek hem şekerin etkisini azaltırken hem de vücudun dengesi sağlanır.

Diyetler arasında en ciddi yapılanlarından olan 21 gün şeker kullanmama diyeti ile hayatın ve sağlığın kontrolü alınır. Bu diyetin faydaları arasında organların çalışmaları hızlanır ve şekerin etkisi kırılır. 3 hafta boyunca devam etmek ve sonrasında bunu sürdürmek zorlu olabilir.

Şeker bağımlılıkları, en ciddi olan ve bırakılması en zor olan bağımlılıklardandır. Şeker kullanımı da bu denli zararlı olabilmektedir. Bu diyetin oluşumu ve bilimsel çalışmaları sonucunda diyetin insan bedeni için oldukça faydalı olduğu tespit edilmiştir.

21 gün şekersiz diyet içinde dikkat edilmesi gereken kurallar bulunmaktadır. Bu diyetin ciddi bir değişim sağlaması ve bedenin dengesinin bozulması nedeniyle profesyonel destek önemlidir. Şeker barındıran ürünler, evrimsel sürecin kalıntısı olarak anlık yükselişler sağlamaktadır. Ancak sonrasında tekrar isteme oluşmaktadır.

Neler yasaktır?

21 gün şekersiz yiyeceklerin kullanılması ve şeker barındıran ürünlerin yasak olması kuralları bulunmaktadır. Bu yasaklar içinde fabrikasyon şekerin kullanımı yasaktır. Doğal olmayan ve işlenmiş şekerin her ürünü yasak olmaktadır.

Doğanın içinde az miktarda bulunan bu şeker türünün, fabrikalarda çok fazla üretilmesi ve insanların çok tüketmesi büyük bir sorundur. Bu nedenle en başta yasak olan durum, fabrika içinde üretilen hazır şekerlerdir.

Doğal olarak bulunan şekerler bu diyet içinde yasak değildir. Meyveler içinde yer alan ya da organik yapılar içinde yer alan ürünler yasak değildir. Organik beslenmenin ilk adımı olarak 21 gün şekersiz diyet örnek gösterilebilir.

İnorganik şeker kullanmadan 21 gün boyunca sağlıklı yiyecekler tüketen bir kimde yağ oranını düşürecektir. Vücut içinde metabolizmanın hızlanmasıyla birlikte vücut kendini daha iyi çalıştıracaktır. Verilen kilonun miktarı ve alışım süresi farklılık gösterir.

21 gün içinde vücudun bu değişime alışması kolay olmayacaktır. Ancak bu durumun istikrarlı olarak devam ettirilmesi halinde vücut kilo vermeye başlayacaktır. Bu sürecin aşılmasıyla birlikte yağ oranın boy ve kiloya oranla değişecektir.

21 gün şekersiz yiyecekler tüketmek

21 bir insanın alışkanlıklar edinmesi için bir durumun tekrar edilmesi gereken en az süredir. Bu süreç içinde gerekli olan kalorileri sağlıklı yiyeceklerden almak sonucunda sağlıklı bir beden oluşacaktır. Şekersiz ürünlerin verdiği enerji ve daha analitik düşünme becerisi gelişecektir.

Şekersiz yiyecekler İle sağlık

Şeker, inorganik olarak üretilmekte ve yoğunluk barındırmaktadır. Bu yiyeceğin doğada ender olarak bulunması sonucu beyin bu şekilde algılamaktadır. Ancak bu ürünün sürekli olarak kullanılması ise vücudu hantallaştıracak ve dengesizleştirecektir.

Sağlıklı bir bireyin 21 gün boyunca şeker kullanmamasıyla birlikte vücudu kendini toplamaya başlayacaktır. Bu süreç 3 hafta olarak başlamaktadır ancak beynin bu duruma alışması için daha uzun bir süreç gerekmektedir.



