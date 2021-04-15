Magazin Seksenler dizisine Zeynep Demirel dahil oldu

Seksenler dizisine Zeynep Demirel dahil oldu

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Seksenler dizisine Zeynep Demirel dahil oldu

Eğitimini sineme ve televizyon alanında yapan eski futbolcu Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel, ilk oyunculuk deneyimini ‘Seksenler’ dizisinde yaşayacak.

15 Nisan 2021, Perşembe 13:33 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren 2 çocuk annesi Zeynep Demirel, sinema ve televizyon üzerinde aldığı eğitimi hayata geçirmeye karar verdi. 2009 yılında Belçika güzeli seçilen Demirel, TRT 1'in samimi hikayeleri ve usta oyuncu kadrosuyla sekiz sezondur ekranlara gelen sevilen dizisi Seksenler'de rol alacak.

ZEYNEP DEMİREL KİMDİR?

Zeynep Demirel, 9 Temmuz 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Belçika'da 2009 yılında katıldığı Miss Universal yarışmasında 15. olan Zeynep Demirel, mankenliğin yanı sıra kısa süreli oyunculuk da yaptı. 2010 yılında Fenerbahçeli file bekçisi Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Demirel'in bu evliliğinden Yade ve Yeda isimlerinde iki çocukları var. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demirel'in 500 binden fazla takipçisi var.

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