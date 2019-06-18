Sel suları Aksaray-Ankara Karayolu'nu kapattı
Ankara’da etkili olan sağanak yağış Şereflikoçhisar ilçesini de etkiledi. Sular altında Ankara-Aksaray Karayolu ulaşıma kapandı
Başkent’te etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi de yağışların etkili olduğu bölgeler arasında yer aldı.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Yoğun sağanak yağışların sele dönüştüğü bölgede Aksaray-Ankara Karayolu'nun 60. kilometresi sel suları altında kaldı.
Suların tamamen kapladığı E-90 karayolu trafiğe kapanarak bölgede ulaşımın aksamasına sebep oldu. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
ANKARA (İHA)