Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma Bakan Gül'den tepki
Sosyal medyada, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi ve ahlak dışı paylaşıma Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den tepki geldi.
14 Haziran 2020, Pazar 12:33 Son Güncelleme:
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Twitter'dan tepkisini dile getiren Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:
''Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır.''
#olayıngeçmişi
Twitter'da, HDP'nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı hedef alan cinsiyetçi ve ahlak dışı ifadelerle yapılan paylaşım tepki topladı. Çirkin paylaşımdan sonra sosyal medyada "Başak Demirtaş Seninleyiz" etiketi ile Demirtaş'a çok sayıda destek mesajı geldi.
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