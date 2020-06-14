Siyaset Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma Bakan Gül'den tepki
  • Haberler
  • Siyaset Haberleri
  • Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma Bakan Gül'den tepki

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma Bakan Gül'den tepki

Siyaset

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma Bakan Gül'den tepki

Sosyal medyada, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi ve ahlak dışı paylaşıma Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den tepki geldi.

14 Haziran 2020, Pazar 12:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Twitter'dan tepkisini dile getiren Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:

''Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır.''

#olayıngeçmişi

Twitter'da, HDP'nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı hedef alan cinsiyetçi ve ahlak dışı ifadelerle yapılan paylaşım tepki topladı. Çirkin paylaşımdan sonra sosyal medyada "Başak Demirtaş Seninleyiz" etiketi ile Demirtaş'a çok sayıda destek mesajı geldi.

İlgili Haberler
Demirtaş paylaştı: Bazı büyükşehirlerde CHP adaylarını destekledik


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dijitalleşmeyi hızlandırmalıyız
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
“HDP kapatılsın” diyenler
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mustafa Şentop'tan Ayasofya açıklaması