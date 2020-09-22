Türkiye 'Selam Tevhid kumpası' davasında istenen cezalar belli oldu

'Selam Tevhid kumpası' davasında istenen cezalar belli oldu

Türkiye

'Selam Tevhid kumpası' davasında istenen cezalar belli oldu

FETÖ'nün kumpas davalarının hakim ve savcılarının yargılandığı Yargıtay'daki "Selam Tevhid kumpası" davasında esas hakkındaki mütalaa verildi.

22 Eylül 2020, Salı 14:58 Son Güncelleme:
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Mütalaada, aralarında Sadrettin Sarıkaya ve Vedat Dalda'nın da bulunduğu 24 eski hakim ve savcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Mütalaada, 25 Aralık kumpasında da yer alan eski hakim Süleyman Karaçöl'ün 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.

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