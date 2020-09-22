'Selam Tevhid kumpası' davasında istenen cezalar belli oldu
FETÖ'nün kumpas davalarının hakim ve savcılarının yargılandığı Yargıtay'daki "Selam Tevhid kumpası" davasında esas hakkındaki mütalaa verildi.
22 Eylül 2020, Salı 14:58 Son Güncelleme:
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Mütalaada, aralarında Sadrettin Sarıkaya ve Vedat Dalda'nın da bulunduğu 24 eski hakim ve savcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Mütalaada, 25 Aralık kumpasında da yer alan eski hakim Süleyman Karaçöl'ün 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.
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