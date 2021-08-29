Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

İlk iş olarak bu öğrenilmiş çaresizliği mandacı zihniyeti yıkmamız gerekiyordu. Ama asla ümitsizliğe kapılmadan vazgeçmeden çok çalıştık. Rahmetli dedem bize evladım uçakları kaldırın yere indirmeden teslim edin. Yoksa indirirler diye latife ediyordu. 2009’da yalan yanlış tutanaklara itiraz edildiğinde Haluk Bayraktar’ı tutuklamaya kalktılar. Bizim hedefimiz yazılımları yurt dışında tasarlanan montaj uçaklar değildir. Kendi İHA’larımızı uçurmaktı. Bizim hedefimiz bürokrasinin kollarında değil hava uçan uçaklar yapmaktı. Uçaklarımız hep sahada cephe hattında görev yaptı.

Eğer bugün kendi sınıfında en iyisi kabul edilen İHA’lara sahipsek güvenlik güçleri ile eş güdümlü verdiğimiz bu mücadele yatıyor.

2003 yılında mini İHA ile başladığımız yolculukta ülkemizin taktik sınıfta ilk İHA'sına kavuştu. Şuan 10’dan fazla ile ihracat sözleşmesi imzalanmış Türk mühendisin özgün tasarımı Bayraktar TB-2 SİHA’yı ülkemize kazandırdık. Bu sayede BAYKAR gelirinin yüzde 70’ininden fazlasını ihracat ile elde ediyor. Yüzde yüz milli tasarım.

BAYRAKTAR MÜJDEYİ VERDİ: 2023 YILINDA GÖKLERDE OLACAK

Bugün Akıncı’yı hizmetinize sunmaktan gurur duyuyoruz. Akıncı'nın tasarımı babam Özdemir Bayraktar’a ait. 6 ton kalkış ağırlığına sahip 1.5 ton faydalı yük kapasitesi ve 100’den fazla bilgisayar, yapay zeka ile stratejik görevlere imza atacak. Yazılımından elektroniğine 100’de 100 milli tasarımla görev yapacak. Silah sistemlerindeki görev bilgisayarı, karbonfiberi ve algoritmaları ile yapay zeka yazılımlarına kadar yerli olarak tasarlandı ve üretildi. Aynı zamanda ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği seyir füzeleri olmak üzere ülkemiz tarafından geliştirilen yerli mühimmatları kullanabilecek. İnsansız savaş uçağı 2023 yılında göklerde olacak.

Bu vesile ile bir mühendis olarak TÜBİTAK, ASELSAN ve ROKETSAN’a verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Akıncı’yı sadece yüksek teknolojili bir İHA olarak görmüyoruz. 100 yıllardır hürriyetinden vazgeçmemiş olan semalarında hür ve bağımsız olacağız diyen milletimizin hür iradesidir. Semalarımızın cesur bekçisi olması isminin hakkını vermesi ve milletimize hizmet etmesi.

'DEVRİM OLACAK'

Akıncı’dan elde ettiğimiz tecrübeler ile yine muharebede devrim olacak kısa pistli uçaklara kalkış ve iniş yapacak insansız hava araçları projemize devam ediyoruz.

Adına milli teknoloji hamlesi dediğimiz anlayış aynı zamanda dünyayı çıkarlarına göre şekillendirmeye çalışanlara bir itiraz ve karşı duruştur. Sayın Cumhurbaşkanım başta size olmak üzere en alttan en üste kadar bu çalışmalara destek verenlere şükranlarımı sunuyorum. Akıncı el birliği ile çalışarak ve sizin sayenizde buralara ulaştı.

Devrim arabalarının merhum Vecihi Hürkuş’un yaşadıkları hala hafızalarımızda taze. El birliği ile yendiğimiz makus tarihimize tekrar geri döndürmelerine izin vermeyeceğiz.