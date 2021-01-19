Siyaset Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Siyaset

Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a cuma namazına gitmek için evinden çıkarken düzenlenen saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

19 Ocak 2021, Salı 13:47 Son Güncelleme:
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak’ta evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 saldırgandan 2’si gözaltına alındı.

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Öte yandan, Özdağ’a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, saldırganlardan ikisinin elinde silah, diğerlerinde ise sopa olduğu görüldü. Özdağ’ın saldırı sonrası kaçan şüphelileri kovaladığı anlar kameraya yansırken, bu sırada silah sesleri duyuldu.

Soruşturma devam ediyor

Saldırıya ilişkin 2 kişinin gözaltındaki işlemleri devam ederken, Özdağ'ın şüphelilerin tespiti için dün Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine davet edildiği öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden ikisini Özdağ'ın şoförünün, birini ise gösterilen sabıka kayıtlı kişiler arasından Özdağ'ın tespit ettiği bildirildi.

Teşhisi yapılan üç şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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